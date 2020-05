Baszta Dorotka ponownie otwarta dla zwiedzających

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i w trosce o bezpieczeństwo odwiedzających, wprowadzone zostaną jednak wyjątkowe procedury: na miejscu będzie można zdezynfekować ręce, każdy zwiedzający zobowiązany jest do posiadania maseczki, ograniczona będzie liczba zwiedzających do dwóch osób na każdym poziomie Baszty. Wyjątek stanowią rodziny wspólnie mieszkające (do 4 osób). Skarbiec mogą zwiedzać maksymalnie 4 osoby.Ponadto, ekrany z prezentacjami multimedialnymi obsługiwane będą wyłącznie przez pracownika.

Godziny otwarcia:

poniedziałek - nieczynne

wtorek, środa, czwartek 10:00 - 15:00

piątek 10:00 - 18:00

sobota, niedziela 10:00 - 16:00

Wejście o pełnej godzinie. Ostatnie wejście godzinę przed zamknięciem.

Bilety do nabycia w biurze w dzwonnicy przy Sanktuarium św. Józefa w cenie:

normalny 6 zł

ulgowy 4 zł

Źródło: Centrum Informacji Turystycznej w Kaliszu.