Bezpłatne testy na koronawirusa w aptekach. Czy można je zrobić w Kaliszu?

- Na przeszkodzie stoją wymogi lokalowe – mówi nam Jarosław Tuzikiewicz, prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Kaliszu. – Mieliśmy zbyt mało czasu, aby odpowiednio przygotować apteki. Osoby testowane są potencjalnie zakażone. Wszystko musi być więc tak zorganizowane, aby nie narażać zdrowia innych osób. Niezbędne jest wyznaczenie odpowiedniego pomieszczenia odizolowanego od pozostałej części apteki. Nie każda apteka ma taką możliwość. Do tego dochodzi jeszcze podłączenie do systemu, aby farmaceuta miał możliwość zgłoszenia osoby z pozytywnym wynikiem testu do sanepidu.