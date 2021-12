Biblioteka Główna na Legionów 66 w Kaliszu ma już 35 lat! Zobacz wystawę "35/35" ZDJĘCIA

Wystawa została uroczyście zainaugurowana w poniedziałkowy wieczór. Do "pałacyku" przybyli m.in. byli i obecni pracownicy, którzy tworzyli i tworzą historię tego miejsca, a także dyrektorzy zaprzyjaźnionych bibliotek z Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego i Gołuchowa.

- Cieszę się, że ten jubileusz mógł się ziścić i że widzę tutaj tyle twarzy. To dobry czas, aby się spotkać i trochę powspominać - powiedziała Monika Sobczak-Waliś, kierownik Działu Zbiorów Specjalnych i Regionalnych, która wraz z Arkadiuszem Błaszczykiem, kierownikiem Biblioteki Głównej, przygotowali wystawę.

- Gromadzimy zbiory specjalne i starodruki i to nas odróżnia o innych filii, to nasza perełka - powiedział Arkadiusz Błaszczyk, kierownik Biblioteki Głównej. - Kontynuujemy dzieło naszych poprzedników, to wielka zaleta bibliotek, że sięgają w przeszłość i patrzą w przyszłość.