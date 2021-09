Biblioteka w Kaliszu. Spora kwota znaleziona pomiędzy kartkami książki

W lutym MBP w Kaliszu prezentowała wystawę "Biuro rzeczy znalezionych", na której można było zobaczyć pamiątki pozostawione w książkach przez czytelników. Ostatnie znalezisko - 1600 zł w 100-złotowych banknotach - byłoby z pewnością jednym z najcenniejszych w tych zbiorach. Ale właściciel na pewno zadowolony by nie był.

Na szczęście szybko udało się ustalić, kto zostawił tak cenną "zakładkę". Czytelniczka, która kilka dni temu oddała książkę, odebrała już swoją zgubę od bibliotekarek z filii nr 5.

- Co jakiś czas w książkach, które do nas wracają, znajdujemy rachunki, bilety, listy zakupów do zrobienia czy paragony. Jeśli jednak stronę, na której przerwaliście czytanie, zaznaczacie ważnymi dla was przedmiotami: zdjęciami, pieniędzmi czy innymi dokumentami - prosimy o uważne sprawdzenie książki przed jej oddaniem - apelują bibliotekarze.