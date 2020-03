Biedronka wprowadza specjalne rozwiązania w związku z sytuacją epidemiologiczną

Wyjątkowa sytuacja wymaga wyjątkowych działań. Dlatego Biedronka wprowadza w swoich sklepach specjalne rozwiązania: są to między innymi płyny dezynfekujące i chusteczki Dada dla klientów, zmiana czasu pracy sklepów i limity osób na terenie placówek. Pracownicy Biedronki również zostali objęci działaniami zabezpieczającymi. Sieć prosi też swoich klientów, by włączyli się do dbania o bezpieczeństwo i komfort zakupów.

Biedronka ma ponad 3 tys. sklepów, jest też największym prywatnym pracodawcą w Polsce. Teraz oznacza to szczególną rolę: zapewnienie Polakom stałego dostępu do produktów spożywczych i higienicznych, przy jednoczesnym zadbaniu o bezpieczeństwo pracowników i klientów.

- Nasze sklepy pozostają otwarte, a dostawy są realizowane na bieżąco. Aby maksymalnie zatroszczyć się o jak największe bezpieczeństwo klientów i pracowników, zastosujemy nowe, konkretne rozwiązania. Warto jednak pamiętać, że odniosą one skutek tylko wtedy, gdy wszyscy będziemy się stosować do zasad bezpieczeństwa. Wierzymy, że wspólnie poradzimy sobie w tej nowej niełatwej sytuacji - informuje Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka.