Biedronka wydłuża godziny otwarcia sklepów. Będą czynne aż do północy

- Naszym zobowiązaniem wobec polskich klientów jest to, by umożliwić im zakup produktów spożywczych, nawet w tych szczególnych okolicznościach. Jednocześnie jesteśmy świadomi celów i znaczenia nowych regulacji i robimy wszystko co konieczne, by Biedronka była miejscem bezpiecznym dla klientów i pracowników. Dlatego uwzględniając nowe zarządzenia, wydłużamy godziny pracy sklepów, by móc obsłużyć wszystkich klientów, zapewniając jednocześnie większe bezpieczeństwo i komfort - Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka

Biedronka dostosowała się do nowych regulacji w zakresie m.in. godzin dla seniorów oraz zmniejszonych limitów osób w sklepach. Jednocześnie wydłuża godziny pracy sklepów. Od 2 kwietnia sklepy Biedronka w całej Polsce co do zasady będą czynne w godzinach 6:00 – 24:00. Od wtorku, 7 kwietnia do piątku, 10 kwietnia sklepy Biedronka będą czynne przez całą dobę.