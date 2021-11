Bieg Chrystowskich w Tłokinii Kościelnej. Wystartowały również dzieci i młodzież. ZDJĘCIA

Dziecięco- młodzieżowy II Bieg Chrystowskich

Młodzi zawodnicy , urodzeni w rocznikach od 2005 do 2016, mierzyli się z trasami o różnej długości, najmłodsi mieli do pokonania 200 metrów, a najstarsi musieli uporać się z dystansem 1500 metrów. Wszyscy uczestnicy skutecznie przemierzyli swoje biegowe trasy, i to był największy sukces. Celem dziecięco – młodzieżowego biegania była popularyzacja tej dyscypliny u najmłodszych członków społeczeństwa, nauka, że aktywność na świeżym powietrzu jest bardzo ważna - pozwala przez długie lata utrzymywać ciało i duszę w stanie zdrowia.