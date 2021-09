Bieg Ptolemeusza w Kaliszu. Uwaga na utrudnienia w ruchu!

Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza w Kaliszu odbędzie się po raz czterdziesty. W jubileuszowej edycji tej imprezy wystartuje blisko tysiąc biegaczy, którzy zmierzą się z dystansem dziesięciu kilometrów. Start i meta tradycyjnie będzie zlokalizowana na placu Bogusławskiego, obok teatru.

W związku z biegiem wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu i parkowania pojazdów.

W dniach 2 i 3 października:

- na pl. Bogusławskiego obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów od 2 do 3 października od godz. 18:00 do godz. 15:00,

W dniu 3 października:

W al. Wolności (odc. od Sądu Rejonowego do ul. Bankowej) i ul. Częstochowskiej (odc. od ul. Teatralnej do Ronda Ptolemeusza) obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów w godz. od 6:00 do 15:00,

W godz. od 8.00 do 14.30 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego ulic:

- al. Wolności na odc. od Sądu Rejonowego do ul. Bankowej,

- ul. Częstochowskiej na odc. od ul Bankowej do Ronda Ptolemeusza,