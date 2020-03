Bieg Tropem Wilczym 2020 w Kaliszu przyciągnął blisko pół tysiąca uczestników. ZDJĘCIA

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP. Z tej okazji od kilku lat odbywa się Bieg Tropem Wilczym.

Kalisz znalazł się w gronie przeszło 370 miast organizujących to wydarzenie. Na wydarzenie zaprosiło Stowarzyszenie Kaliscy Patrioci i Michał Bangrowski. Uczestnicy biegu mieli do pokonania 1963 metry. To symboliczny dystans odwołujący się do roku 1963, w którym zginął ostatni, poległy w walce Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak pseudonim Lalek.

Tegoroczny Bieg Tropem Wilczym w Kaliszu zwyciężył Aron Przybył. Wśród pań triumfowała Agata Buda.

Start odbył się w samo południe na Stadionie Miejskim przy Wale Matejki 2. Wydarzenie wsparł samorząd Kalisza.