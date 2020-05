Bieg z flagą w Kaliszu. W tym roku w wirtualnej odsłonie. ZDJĘCIA

Tegoroczny Bieg z flagą w Kaliszu z powodu epidemii koronawirusa nie odbędzie się się. W tym roku organizatorzy zachęcają jednak do udziału w wirtualnym biegu „Sztafeta Flagi". Na uczestników czekają nagrody. A my zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z poprzednich edycji kaliskiego biegu z flagą.

- Co roku odbywał się w Kaliszu bieg, który umożliwiał nam świętowanie Dnia Flagi w rodzinnej, sportowej atmosferze. Niestety obecna sytuacja nie pozwala na zorganizowanie wydarzenia w dotychczasowej formule. W tym roku chciałbym Państwa zaprosić na odmianę Biegu z Flagą - wirtualny bieg „Sztafeta Flagi”. Udział w wydarzeniu zajmie państwu kilkanaście minut - wystarczy nagrać i wysłać krótki filmik z indywidualnego biegu z barwami narodowymi. Film z wszystkimi uczestnikami zostanie później zmontowany i opublikowany. Zainteresowanych udziałem proszę o wiadomość prywatną na moim Facebooku. W odpowiedzi podam pozostałe szczegóły wydarzenia. Przy nagrywaniu pamiętajmy o odpowiednim dystansowaniu się w przestrzeni publicznej - zachęca poseł Piotr Kaleta. Spośród uczestników zostaną rozlosowane trzy nagrody w postaci toreb sportowych.



