Biegowe Grand Prix Ziemi Kaliskiej. Znamy już kalendarz. Trwają zapisy biegaczy

Koszt zapisu i pakietu na ten bieg to jedynie 40 złotych. A same zapisy na Wiosnę Cekowską prowadzone są na stronie internetowej https://foxter-sport.pl/xxxi-biegi-uliczne-wiosna-cekowska-2022

Rywalizacja w Cekowie tradycyjnie odbędzie się na atestowanej trasie liczącej pięć kilometrów. Organizatorzy pomyśleli nie tylko o dorosłej części biegaczy, ale także o najmłodszych pociechach w wieku przedszkolnym. Specjalnie dla nich odbędzie się „Armagedon Kids Active”, czyli sprawnościowy tor przeszkód dla przedszkolaków. To wydarzenie będzie swoistym przedsmakiem biegu głównego im. Adama Mariana Walczaka.

Do tradycyjnego kalendarza imprez dochodzi w tym roku nowe wydarzenie pn. „Bieg na pożegnanie lata – Żelazków 10KM”.

Zmieni się również dystans zaliczany do klasyfikacji Grand Prix Ziemi Kaliskiej podczas biegu Baster Run & Nordic Walking nad zalewem w Murowańcu. Do klasyfikacji Grand Prix będzie zaliczany dystans ok. 10 kilometrów, czyli dwie pętle wokół malowniczego akwenu, ale oczywiście dla chętnych będzie również dostępny dystans półmaratoński.

Biegi w ramach klasyfikacji Grand Prix Ziemi Kaliskiej: