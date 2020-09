Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej w Brzezinach. ZDJĘCIA

47 wykonawców: grup tanecznych i śpiewaczych, kapel, instrumentalistów i solistów śpiewaków zaprezentuje się dzisiaj na scenie w Brzezinach. Wszystko w ramach Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej, która już od 40 lat organizuje regionalny przegląd zespołów folklorystycznych. Ważnym elementem imprezy jest również wystawa twórczości ludowej.

Łącznie blisko 400 artystów, którzy pielęgnują i kontynuują wiejskie tradycje kulturalne z subregionu południa Wielkopolski zjechało w niedzielę do Brzezin.

- Pomimo panującej pandemii i tego, że w tym roku biesiada odbywa się w ciągu jednego dnia, mamy bardzo duży skład. Są z nami zespoły śpiewacze, taneczne, kapele i soliści zarówno instrumentaliści i śpiewacy – Anna Gałczyńska, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Artyści zaprezentują się w siedmiu kategoriach, które oceni i nagrodzi trzyosobowe profesjonalne jury złożone z etnomuzykologa, etnochoreografa i etnologa.

- Wyjątkowo w tym roku być może biesiada nie jest taka huczna jak to zazwyczaj bywa, bo nie będzie potańcówki, która umilała oczekiwanie na wyniki. Wyniki będą ogłoszone w internecie, nie będzie wręczenia nagród na scenie, ale być może przez to, że była kilkumiesięczna przerwa artyści są spragnieni występów i spotkań ze sobą, bo to środowisko folklorystyczne jest ogromne. Dzisiaj jest tu 400 wykonawców, ale gdyby policzyć wszystkich z regionu południowej Wielkopolski to jest co najmniej o 200 osób więcej – dodaje Anna Gałczyńska.

- W naszym zespole są przede wszystkim małżeństwa w wieku 40 plus. Na początku były w nim pary z jednej miejscowości później dołączyły pary z sąsiednich miejscowości. Co nas skłoniło do dołączenia do grupy? Dużo wolnego czasu, odkąd odchowaliśmy dzieci. Tańczymy wielkopolskie, kaszubskie i cieszyńskie tańce, w repertuarze mamy też szamotuły, poloneza. To dla nas przede wszystkim czas relaksu – mówi Bogumiła Podziemek z Zespołu Ludowego Głogowianie. Biesiada Folkloru jest najważniejszym i jedynym konkursem dla tych zespołów w regionie. Obywa się od 40 lat.

- To znaczy, że ta tradycja żyje w nas i jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, a będą się tutaj prezentować nie tylko dojrzali artyści, ale też młodzież, która zdobywa nagrody na konkursach ogólnopolskich – cieszy się Anna Gałczyńska, główna organizatorka imprezy.

Święta folkloru organizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu nie ma bez twórców ludowych, którzy prezentują swoje wyjątkowe rękodzieła. Wśród nich znalazła się rodzina Majorowicz. Rękodziełem najpierw zajmowała się pani Jolanta Majorowicz, potem zaangażował się również jej mąż i córka, a teraz swoją pasję przekazują również najmłodszemu pokoleniu.

- W 2003 roku w muzeum w Opatówku była wystawa z tradycyjnymi potrawami, na którą ubrałam choinkę tak jak ubierało się u mnie w domu, tak jak ubierali moi dziadkowie i rodzice. Właśnie tam spotkałam panią Filipiak, która zajmowała się rękodziełem. Mnie spodobały się jej rzeczy, a jej moje i przekonała mnie, żeby zająć się tym i wystawiać – opowiada Jolanta Majorowicz, która obecnie należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie.

- Zaczęliśmy od rzeczy papierowych i tekturowych, głównie były to zwierzątka, później tata zaczął robić różne rzeczy na wydmuszkach z jajek – mówi Honorata Majorowicz-Dalke.

- Robimy to dla podtrzymania tradycji i dla relaksu, wypełnienia wolnego czasu, bo przecież ile można oglądać telewizor? - dodaje Zbigniew Majorowicz.

Podczas imprezy swoją twórczość zarówno na scenie z Zespołem Kalina jak i na stoisku z rękodziełem prezentowała pani Halina Wałęsa.

- Jako dziecko przyglądałam się jak z krępiny robiło się kwiatki na cmentarz na Wszystkich Świętych, później spróbowałam swoich sił dopiero kiedy zostałam przewodniczącą w Kole Gospodyń Wiejskich, pierwszy raz zrobiłam swoim paniom na Dzień Kobiet takie kwiatki z bibuły. Rękodziełu poświęcam całe wieczory. Ludziom się to podoba, prowadzę warsztaty w KGW i w szkołach, bardzo się cieszę, że jest zainteresowanie, bo chciałabym przekazać komuś swoją wiedzę – mówi Halina Wałęsa, która tworzy piękne kwiaty z bibuły. Biesiada Folkloru trwa w Brzezinach do 19.30.

