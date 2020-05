Biskup Edward Janiak nie będzie zapraszany na miejskie uroczystości w Kaliszu?

W sobotę, 16 maja miała miejsce premiera nowego filmu dokumentalnego braci Sekielskich "Zabawa w chowanego", ujawniającego kolejne przypadki pedofili wśród księży. Jednym z bohaterów filmu jest ksiądz Arkadiusz H., były proboszcz parafii w w Koźminie Wielkopolskim. Posługiwał też w Sycowie, Pleszewie, Kaliszu, Lubini Małej, Mirkowie, Chwaliszewie i Skalmierzycach. Do niedawna był jeszcze kapelanem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu.

W filmie przedstawiono nie tylko losy ofiar księdza, ale także reakcję jego bezpośredniego przełożonego, czyli biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. Hierarcha już w 2016 roku był informowany przez rodziców jednej z ofiar o skłonnościach księdza Arkadiusza H. Sprawa nie została jednak zgłoszona organom ścigania, a sam ksiądz został przeniesiony do innej parafii.

Arcybiskup Wojciech Polak, prymasa Polski i delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży po premierze filmu braci Sekielskich „Zabawa w chowanego”, poinformował, że film „Zabawa w chowanego”, który obejrzał, ukazuje, że "nie dochowano obowiązujących w Kościele standardów ochrony dzieci i młodzieży". Sprawa ma trafić do Watykanu.

- Od samego początku – mając na uwadze dobro pokrzywdzonych, którzy nie zgłosili się do kurii oraz widząc konieczność wyjaśnienia sprawy – podjęta została współpraca z prokuraturą zgodnie z przepisami prawa karnego. Jednocześnie wszczęto wstępne postępowanie kanoniczne, powiadomiono Kongregację Nauki Wiary, do której przekazano dokumenty śledztwa, udostępnione przez prokuraturę zgodnie z art. 156 § 5 k.p.k. - czytamy w oświadczeniu.

Film "Zabawa w chowanego" wywołał wielką falę komentarzy. Zareagowali również kaliscy samorządowcy. Radna Barbara Oliwiecka z Koalicji Obywatelskiej chce, aby nie zapraszano biskupa Edwarda Janiaka na oficjalne uroczystości miejskie.

- Jedną z osób posądzanych o chronienie pedofilów i tuszowanie przestępstw seksualnych jest biskup kaliski Edward Janiak. Uważam, że dopóki udział biskupa w tuszowaniu pedofilii w kościele nie zostanie jednoznacznie wyjaśniony, nie powinien być on zapraszany do udziału w uroczystościach miejskich jako oficjalny przedstawiciel kościoła katolickiego. Z takim wnioskiem wystąpię oficjalnie do Prezydenta.

Z kolei w niedzielę, 17 maja o godzinie 21 przed Kurią Diecezjalną w Kaliszu ma się odbyć demonstracja solidarności z ofiarami księży pedofilów.