Biskup Edward Janiak prosi wiernych, aby się za niego modlili "w czasie medialnej nagonki"

Wydarzenia Ostatniej Wieczerzy z Wielkiego Czwartku poprzedzają śmierć Jezusa na krzyżu w Wielki Piątek i stanowią razem jedyne i nierozerwalne źródło Eucharystii. Kiedy ją sprawujemy na pamiątkę Jezusa, Duch Święty czyni teraźniejszym to, czego Jezus dokonał podczas Ostatniej Wieczerzy. Człowiek, aby osiągnąć życie wieczne, potrzebuje Eucharystii. Jest to pokarm oraz napój, które przemieniają życie człowieka i otwierają przed nim horyzont życia wiecznego. Spożywając Ciało i Krew Chrystusa, człowiek już tu na ziemi nosi w sobie początek życia wiecznego, gdyż Eucharystia jest sakramentem życia w Bogu.

W ostatnich dziesięcioleciach kolejni papieże systematycznie rozwijali tematykę Eucharystii w oficjalnych dokumentach i swoim nauczaniu. Czynił to św. Jan Paweł II i Benedykt XVI, a Ojciec Święty Franciszek nazwał Eucharystię „sercem” Kościoła i zaznaczył, że zrozumienie przez chrześcijan wartości i sensu Mszy świętej prowadzi do pełniejszego przeżywania ich relacji z Bogiem.

Realizowany obecnie program duszpasterski Eucharystia daje życie – zakłócony przez czas epidemii − znajduje swoje odniesienie w Katechizmie Kościoła Katolickiego, w którym czytamy, że Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana (KKK 1322). Obecnie, gdy trwa w naszej Ojczyźnie znoszenia restrykcji wynikających z sytuacji epidemicznej − zachęcam do budzenia nowego impulsu i eucharystycznej żarliwości wśród duszpasterzy i wiernych, dzięki czemu stanie się im bliższa więź pomiędzy tajemnicą eucharystyczną, akcją liturgiczną i zaangażowaniem na rzecz drugiego, wynikającymi z przeżywania Eucharystii jako sakramentu miłości.

Ożywianiu pobożności eucharystycznej wśród wiernych od wieków służyła adoracja Najświętszego Sakramentu, która jest źródłem życia oraz misji Kościoła i szczególnym obowiązkiem wspólnot parafialnych i zakonnych. Służyć jej mają także kongresy eucharystyczne.W 1997 roku Polska cieszyła się z przywileju organizowania Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który odbył się we Wrocławiu na przełomie maja i czerwca pod hasłem „Eucharystia i wolność”. Na jego zakończenie Ojciec święty Jan Paweł II powiedział: Umiejmy otwierać nasze serca na potrzeby braci i sióstr, którzy cierpią z powodu nędzy i niedostatku! (…) Trzeba ku nim dyskretnie wyciągnąć bratnią, pomocną dłoń. To także jest lekcja, jaką daje nam Eucharystia – chleb życia. Streścił tę lekcję bardzo wymownie św. brat Albert, krakowski biedaczyna, który swoje życie poświęcił służbie najuboższym. Mawiał często: «Trzeba być dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może dla siebie kęs ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny». Papież nauczał, że wiara nie może być przeżywana we wnętrzu ludzkiego ducha, bo prawdziwa wolność to gotowość do służby i daru z siebie – tak realizowana, buduje człowieczeństwo, mające swe źródło w Bogu.