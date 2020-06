Biskup kaliski miał trafić nietrzeźwy na szpitalny oddział ratunkowy

Biskup miał trafić do szpitala 2 czerwca późnym wieczorem. Oficjalnym powodem miało być podejrzenia udaru mózgu ze względu na bełkotliwą mowę. Według "Gazety Wyborczej" biskup został poddany badaniom diagnostycznym, łącznie z tomografią komputerową. Nie wykazały one jednak udaru. Badanie krwi miało natomiast wykazać aż 3,44 promila alkoholu w organizmie. Po kilku godzinach spędzonych w SOR, biskup mógł wyjść ze szpitala.

Szpital w Kaliszu odmawia jakichkolwiek informacji, zasłaniając się przepisami o ochronie danych osobowych. Z kolei Kuria Diecezjalna, do której już tydzień temu przesłaliśmy pytania, by dowiedzieć się, czy w ostatnim czasie stan zdrowia biskupa Edwarda Janiaka uległ pogorszeniu i wymagał on hospitalizacji, wszystkiemu zaprzecza.

- Nie jest to prawdą. Są to jakieś zupełnie nieprawdziwe informacje (plotki) - odpisał krótko ks. Robert Papuziński, rzecznik Kurii Diecezjalnej w Kaliszu.