Bokserski weekend w Kaliszu. Turniej im. Tadeusza Grzelaka i zawodowe walki kickbokserskie

Bokserski weekend w Kaliszu

Gościem honorowym 25. Turnieju im. Tadeusza Grzelaka tradycyjnie będzie Jerzy Rybicki. Niestety, organizatorzy z Prosny Kalisz nie poinformowali - kto w zawodach weźmie udział i ile walk się odbędzie. No ale do tego już się przyzwyczailiśmy. Na pewno wśród widzów nie zabraknie weteranów kaliskiego klubu, którzy coroczny turniej wykorzystują do towarzyskiego, wspomnieniowego spotkania. Najważniejsza informacja jest taka, że impreza rozpocznie się o godz. 15.

Także w hali przy ul. Łódzkiej w sobotę i w niedzielę trwać będą Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w kickboxingu full contact. W sobotę w godz. 11.00 - 15.00 odbędą się walki eliminacyjne i ćwierćfinałowe, a w niedzielę o godz. 10.00 - walki półfinałowe, o godz. 15.00 - walki finałowe.

Jednocześnie w sobotę wieczorem odbędą się dwie walki zawodowe. Aleksander Stawirej z Ziętek Team walczyć będzie z Patrykiem Karolewskim o tytuł zawodowego Mistrza Polski w formule full contact. Walkę tę poprzedzi pojedynek dwóch reprezentantek klubów kaliskich - Angeliki Sobali i Weroniki Walczak (początek o g. 19.00). Stawką tego pojedynku będzie pas Prezydenta Miasta Kalisza Krystiana Kinastowskiego.