Bronisław Ekert, były gimnastyk, a potem przez ponad pół wieku trener, skończył 90 lat. ZDJĘCIA

Bronisław Ekert, były gimnastyk, a potem przez ponad pół wieku trener skończył 90 lat.

Karierę sportową Bronisław Ekert zaczynał, w co dziś trudno uwierzyć, 75 lat temu!

W 1947 roku zapisał się do sekcji bokserskiej Bielarni Kalisz, w której trenerem był legendarny Zygmunt Winkler. Jak zdradził, namówili go koledzy Wacław Ścigała i Jan Tomczyk.

- Mówili jak to fajnie się w rękawicach boksuje i chciałem spróbować. Pamiętam, że sala znajdowała się przy ul. 3 Maja, gdzie obecnie jest sala gimnastyczna samochodówki - opowiada jubilat. Po roku na krótko przerwał treningi, nie mogąc pogodzić ich z nauką po południu. Wrócił do boksu na początku lat 50. jak poszedł do wojska, a tam został… gimnastykiem. Zaczął od skoku przez konia w butach żołnierskich