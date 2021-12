Budżet Kalisza na 2022 rok przyjęty. Jakie zadania zostaną zrealizowane? ZDJĘCIA

Budżet Kalisza na 2022 rok zakłada dochody w wysokości 676 548 000 zł, wydatki w kwocie 707 688 000 zł, a przychody w kwocie 45 570 000 zł. Planowany deficyt to 31 140 000 zł. Projekt budżetu Miasta Kalisza na 2022 rok został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie merytoryczne komisje Rady Miasta Kalisza oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu. Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Kalisza jako pierwszy odnośnie przyszłorocznego budżetu wypowiedział się prezydent Krystian Kinastowski.

- Ostatnie lata, jak i rok, który za kilka dni rozpoczniemy to najtrudniejszy czas w historii samorządu. Gospodarka światowa zmaga się z negatywnymi skutkami pandemii covid-19. Dotyczy to także naszego miasta. Na te trudne czasy skroiliśmy nasz przyszłoroczny budżet. Podjęliśmy szereg działań, które pozwolą na oszczędności i racjonalne wydawanie środków, co z kolei zapewni ciągłość realizacji zamierzonych celów - zaznaczył prezydent Kalisza.