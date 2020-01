Budżet obywatelski w Kaliszu. Będą zmiany w regulaminie? Można zgłaszać swoje uwagi

- Na inwestycje w ramach tej inicjatywy wydajemy każdego roku pokaźną sumę z kasy miejskiej. Liczba propozycji zadań, która każdego roku wpływa do Ratusza, żywe zainteresowanie procesem ich weryfikacji i w końcu statystyki, dotyczące głosowania na wybrane propozycje są najlepszym dowodem na to, że kaliszanie niezwykle poważnie traktują kolejne edycje Budżetu Obywatelskiego. Trudno się temu dziwić - place zabaw , zewnętrzne siłownie, odcinki dróg osiedlowych, ale także rowery miejskie, tereny zielone i regularne doposażanie czytelni bibliotecznych świadczą o tym, że aktywność na rzecz swojej dzielnicy, czy sołectwa daje wymierne efekty - czytamy w komunikacie Wydział Rozwoju Miasta UM Kalisza.

Według Rady Osiedla Zagorzynek, w ramach budżetu obywatelskiego powinny być realizowane zadania, które poprawiają warunki życia lokalnych społeczności, poprawiają ich bezpieczeństwo, umożliwiają rekreację, zachęcają do aktywności fizycznej, upiększają otoczenie, integrują je i zostały przez same te społeczności zaproponowane.

- Zwracamy się z prośbą o ustalenie jednego okresu głosowania dla obu jego form, papierowej i elektronicznej. Uważamy, że skrócenie w 2019 roku, okresu głosowania w formie papierowej do kilku dni, uniemożliwiło wielu naszym mieszkańcom wzięcia udziału w tym głosowaniu. Dodać należy, że nie wszyscy korzystają z internetu, a dotyczy to szczególnie osób starszych, które często, nie są również w pełni mobilne, a trzeba jeszcze dotrzeć do punktów wydawania druków do głosowania, których w 2019 r. często brakowało - czytamy w apelu.