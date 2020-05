Budżet obywatelski w Kaliszu zostanie okrojony. Większa pula na zieleń

W czasie pandemii koronawirusa cierpią budżety miast. W poszukiwaniu oszczędności część miast zawiesza nawet budżety obywatelskie. W Kaliszu takiej sytuacji nie będzie.

- Jesteśmy zobligowani przepisami, aby realizować budżet obywatelski. Poza tym inwestowanie w miasto, to najlepiej wydane pieniądze – uważa Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. - Skoro mieszkańcy wskazali pewne inwestycje, wykazali się postawą obywatelską i głosowali za pewnymi rozwiązaniami, to powinniśmy je realizować. Nie wszystkie, z różnych względów, udaje się zrealizować, ale to dla nas priorytet.

Miasto ma jednak nieco inny pomysł na budżet obywatelski. Przede wszystkim pula pieniędzy w budżecie obywatelskim w Kaliszu ma zostać zmniejszona do 3,7 miliona złotych. Z tej kwoty na projekty o charakterze ogólnomiejskim ma zostać przeznaczone 13,4%, a pozostałe 86,6% na zadania osiedlowe. Na tym jednak nie koniec zmian.