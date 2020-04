Bumistrz Nowych Skalmierzyc popiera obwodnicę Kalisza, ale nie jej przebieg

Oświadczenie burmistrza Jerzego Łukasza Walczaka związane jest z wygłoszoną przez prezydenta Kalisza Krystiana Kinastowskiego opinią, że Nowe Skalmierzyce chcą blokować tę inwestycję.

- Samorząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce nie zamierza blokować inwestycji, jaką jest rozbudowa DK 25. Od samego początku stoimy na stanowisku, że obwodnica Kalisza oraz trasa szybkiego ruchu w kierunku Konina jest niezwykle potrzebna kaliszanom, mieszkańcom całego regionu południowej Wielkopolski, w tym zwłaszcza Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - pisze burmistrz

Jego zdaniem obecnie jest najlepszy moment, żeby na temat wariantów wypowiedziały się zainteresowane samorządy, co też on czyni. Według Walczaka najwyżej oceniany wariant jest najmniej korzystny dla gminy Nowe Skalmierzyce. Dzieli jej najlepsze grunty, w większości zmeliorowane i nawadniane, przebiega po „starej nitce” DK 25, a więc przez wsie Fabianów i Czekanów, które są gęsto zabudowane.

- Z badań GDDKiA wynika, że główny ruch na odcinku Ostrów Wielkopolski - Konin odbywa się między największymi miastami tej części regionu, a więc Kaliszem i Ostrowem Wielkopolskim (ok. 70-80%). Priorytetem więc powinno być jak najszybsze i najbezpieczniejsze skomunikowanie obu miast. Najlepiej służyć temu będzie istniejąca obwodnica Nowych Skalmierzyc, bez dodatkowych zjazdów i węzłów - dodaje burmistrz. - Te powody w naszej ocenie uniemożliwiają wybór obecnego wariantu. (...) Największym zagrożeniem dla realizacji inwestycji są ewentualne protesty. To one mogą skutecznie wydłużyć, a nawet pokrzyżować plany dotyczące jej powstania. Jako burmistrz chcę tego uniknąć i dlatego w gronie ekspertów i samorządowców szukamy optymalnego rozwiązania. Powiem po raz kolejny - niech ta inwestycja nie będzie zarzewiem konfliktu, tylko służy przyszłym pokoleniom. Wypracujmy kompromis i o to apeluję do Pana Prezydenta Miasta Kalisza.

