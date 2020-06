Burmistrz Nowych Skalmierzyc proponuje nowy, kompromisowy wariant przebiegu obwodnicy Kalisza

- Przebiega on na pewnym odcinku starym śladem DK 25, czyli obwodnicą Nowych Skalmierzyc. Część gruntów jest już tam wykupiona. Wiemy też, że władze Kalisza przygotowały już projekt połączenia odcinka z ulicą Poznańską przy supermarkecie Carrefour - tłumaczy burmistrz Nowych Skalmierzyc. - Chciałbym, aby obwodnicę zaplanować w zgodzie. Budujemy to na lata. I również na lata może nas to podzielić, a nie chciałbym tego.

Jerzy Łukasz Walczak chce rozmawiać na temat kompromisu. - W ubiegłym roku w kwietniu spotkałem się z prezydentem Krystianem Kinastowskim i zaproponowałem mu inny, nieuwzględniony dotychczas wariant. Uznał to za dobry pomysł. Tłumaczył jednak, że wymaga on dokonania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, a to opóźni inwestycję o około 1,5 roku. Węzeł byłby w okolicach Gniazdowa i Boczkowa. Droga biegłaby wzdłuż granic naszej gminy i Kalisza, a potem dochodziła do przebiegu wariantu 3. Żaden budynek nie zostałby usunięty, a droga biegłaby wzdłuż pól, a nie w poprzek. Nie będzie zatem szkód, jeśli chodzi o rolnictwo - wyjaśnia.

W miniony piątek odbyła się sesja Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Radni zgodnie stwierdzili, że należy na temat nowego przebiegu wspólnie porozmawiać.