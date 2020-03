Karolina Pawliczak zwróciła się do ministra zdrowia o pilną interwencję w kaliskim szpitalu

W trybie pilnym zwróciłam się do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o interwencję oraz wsparcie dla kaliskiego szpitala - pisze Karolina Pawliczak. To reakcja posłanki Lewicy na to, że część pracowników placówki zarzuca dyrekcji chaos zarządczy, brak profesjonalizmu i brak śro...