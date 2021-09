Bursztyn Kalisz. Historyczny sukces kaliskich strzelców, którzy zdobyli 9 medali mistrzostw Polski! ZDJĘCIA Mariusz Kurzajczyk

Młodzi strzelcy z KSS LOK Bursztyn Kalisz spisali się znakomicie podczas na Mistrzostw Polski juniorów w strzelectwie sportowym w konkurencjach strzelań do rzutków, które odbyły się w Bydgoszczy. Sześcioosobowa reprezentacja klubu zdobyła aż dziewięć medali (2 złote, 4 srebrne i 3 brązowe) oraz 102 punkty do sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży. To największy sukces kaliskiej młodzieży w historii!