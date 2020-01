Burzliwa dyskusja podczas spotkania władz miasta z mieszkańcami osiedla Chmielnik ZDJĘCIA

Miasto wyszło z propozycją, aby w rejonie ulicy Szerokiej powstała, oprócz domków, także zabudowa wielorodzinna - trzykondygnacyjna do 11 metrów. Budzi to zdecydowany sprzeciw mieszkańców, którzy chcą by został zachowany jednorodzinny charakter osiedla.

Mieszkańcy osiedla uważają, że zwiększy się hałas i ruch. Dodają, że Chmielnik nie ma zbyt wielu ulic, a dodatkowo brakuje chodników. Gdy powstanie nowe osiedle, gdzie ma zamieszkać około 200 rodzin, teren się zblokuje. Zaznaczają, że nikt nie liczy się z ich zdaniem.

- Będzie większy ruch i hałas. My już mamy duży zakład na osiedlu - Kilargo. A nasz spokój byłby teraz dodatkowo zakłócony - mówi Anna Bryl-Kolańczyk, jedna z mieszkanek osiedla. - Oczekujemy spełnienia naszych postulatów.

Tymczasem rada osiedla przychyliła się do zdania władz miasta. Jerzy Bartczak, przewodniczący osiedla zaznacza, że teren powinien się rozwijać. Tego samego zdania jest prezydent Krystian Kinastowski.