Byłe więzienie w Kaliszu będzie mieć nowe przeznaczenie. ZDJĘCIA

Uczelnia zadeklarowała gotowość przeprowadzenia niezbędnych inwestycji i prac modernizacyjnych w celu przystosowania obiektów na potrzeby dydaktyczno - edukacyjne funkcjonariuszy służb więziennych oraz dalszego utrzymywania nieruchomości. Ze względu na to, iż obiekt posiada zabytkowy charakter z wyjątkową historyczną przeszłością jego zagospodarowanie jest bardzo istotne, aby nie uległ degradacji.

Po opracowaniu i zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji dotyczącej tej nieruchomości, wystąpiłem do Wojewody Wielkopolskiego o wyrażenie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Uczelni. Jednocześnie z uwagi, iż część nieruchomości wpisana jest do rejestru zabytków skierowałem wniosek do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu o wydanie pozwolenia na dokonanie przedmiotowej darowizny.

- Pozyskanie nowych obiektów dydaktycznych przez WSKiP przyczyni się do podwyższenia oferty edukacyjnej oraz prawidłowego funkcjonowania Uczelni na terenie miasta Kalisza. Uczelnia może liczyć na moje wsparcie i przychylność w zakresie realizacji przedmiotowej darowizny - deklaruje Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.