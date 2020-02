Calisia Bike zaprasza na rajd rowerowy turystyczno-rodzinny

Na początek Calisia Bike wraz z wójtem gminy Kraszewice Konradem Kuświkiem, zaprasza w sobotę, 29 lutego na wyprawę rowerową na Koniec Świata, czyli do miejscowości w powiecie ostrzeszowskim.

- Pomimo środka zimy, może być gorąco. Zima, a my wbrew stereotypom wsiadamy na rower i jedziemy na Koniec Świata. Blisko Kalisza mamy takie miejsce, które ze swej nazwy jest już sławne. Koniec Świata, to wieś położona w środku lasu z wiatą do wspólnego biesiadowania. Nasz pomysł, to zobaczyć Koniec Świata o każdej porze roku – jadąc za każdym razem inną trasą - zapowiadają organizatorzy.

Na mecie na uczestników czekać będzie ognisko z kiełbaskami, grochówka i słodki poczęstunek.

Celem rajdu jest popularyzacja turystyki rowerowej i ekoturystyki, popularyzacja walorów turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych regionu Wielkopolski południowej oraz promocja zdrowego i ekologicznego stylu życia oraz wszelkich innych działań mających za zadanie ochronę zdrowia i środowiska naturalnego;