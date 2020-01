Calisia One zaprasza na promocję książki dla dzieci "Wojtek Stroiciel" Sandry Dębskiej

Książka Sandry Dębskiej, przepięknie zilustrowana przez Adama Łapko to niezwykła historia Wojtka, którego pasją jest naprawa i remont fortepianów. Celem wydawnictwa jest zainspirowanie młodych czytelników do poszukiwania swoich własnych zainteresowań i pasji, które sprawią, że codzienność stanie się dla nich niesamowitą podróżą do realizacji marzeń. Marzeń, które w zupełności zmieniają jakość życia na bardziej interesujące i pełne szczęścia!

Sandra Dębska podkreśla, że inspiracją dla jej książki była historia Kalisza, który słynie z tradycji fortepianomistrzowskich, ale także jej ojca.

- Książka inspirowana jest w dużej mierze postacią mojego taty, który poświęcił całe życie nie tylko swojej rodzinie, będąc najwspanialszym ojcem świata, ale również pracował w swoim wymarzonym, dość nietuzinkowym zawodzie. Jako stroiciel oraz technik budowy pianin i fortepianów każdego dnia oddawał się swojej pasji, czuł się szczęśliwy i spełniony. Dziś coraz częściej pogoń za pieniądzem staje się ważniejsza niż wartość jaką jest zamiłowanie do swojej pracy. Chciałam przekonać najmłodszych, że jeśli znajdzie się swoją pasję - można przeżyć z nią całe życie. Stąd pomysł na książkę, która początkowo miała być jedynie wskazówką dla mojego synka. Postanowiłam jednak wydać ją na własną rękę poprzez system Fortunet, wydawcnictwo Poligraf i mam nadzieję, że spotka się z zainteresowaniem mieszkańców Kalisza - mówi autorka.