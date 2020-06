Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza na koncert Pauli Pływaczyk

Paula Pływaczyk to kompozytorka i autorka tekstów, głównie w języku angielskim. Ponadto twórczyni i pomysłodawczyni grupy wokalnej "Autokorekta", która wykonuje zarówno jej autorskie kompozycje, jak i innowacyjne aranżacje znanych coverów. Z jej pomocą swój talent rozwija wielu młodych ambitnych uczniów, z których to osiągnięć jako nauczyciel czerpie ogromną satysfakcję.

Obok wielu nagród i wyróżnień, Paula może pochwalić się koncertem w Muzycznym Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej. W 2014 roku jako duet Shoe laces, wraz z Michałem Szpajda, wydała debiutancki album "Time To Grow Up", na którym znajduje się 11 autorskich kompozycji. Płyta dotarła nawet do zagranicznego radia w Manchesterze, gdzie była odtwarzana w dwóch audycjach muzycznych Paula Smitha "Through The Curtain".

Podczas późniejszej współpracy muzycznej z Mariuszem Łęckim powstały dwa klipy "home-made" do utworów "Flower" oraz "Ice land". Obecnie artystka na scenie gości sama, jako jednoosobowy zespół i czaruje ciepłym klimatem akustycznych ballad i nie tylko.