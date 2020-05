Centrum Kultury i Sztuki zaprasza na koncert online Bluesferajny

Schron przeciwatomowy w Kaliszu ponownie otwarty dla zwiedzających. ZDJĘCIA

Schron przeciwatomowy w Kaliszu ponownie otwarty dla zwiedzających. To prawdziwa gratka, nie tylko dla pasjonatów historii. Relikt z czasów zimnej wojny można ponownie odwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14.