Centrum Testowe COVID-19 Drive-Thru pojawi się 18 maja w Ostrowie Wielkopolskim

Punkt poboru będzie funkcjonował od 18 do 22 maja w godzinach od 10 do 19. Zgodnie z założeniami, będzie mógł przebadać w sumie 1000 osób. Badania są bezpłatne i nie wymagają opuszczania samochodu przez osobę, od której zostanie pobrana próbka. Każdy z przebadanych mieszkańców otrzyma dostęp do wyników online, a w przypadku wyniku pozytywnego testu, informacja taka trafi do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim.

Punkt poboru prób to projekt dla osób zmotoryzowanych realizowany przez 12. Wielkopolską Brygadę Obrony Terytorialnej i Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z lokalnym samorządem, który zabezpieczył między innymi miejsce do badań.

Do tej pory badania metodą test and go prowadzono w Krotoszynie oraz Kaliszu, gdzie jeszcze do piątku można wykonać testy na obecność koronawirusa. Do dziś badania laboratoryjne potwierdziły jedynie 2 przypadki dodatnich wyników spośród 302 osób, które odwiedziły centrum pobrań w Krotoszynie.

W Wielkopolsce odnotowano do środy, 13 maja, 1721 przypadków zakażeń koronawirusem. W samym powiecie ostrowskim uległo zakażeniu 119 osób. Ostrów Wielkopolski to trzecia po Krotoszynie i Kaliszu lokalizacja wskazana przez wojewodę wielkopolskiego, w której uruchomione zostanie mobilne centrum diagnostyczne.