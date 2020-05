Centrum Testowe Covid-19 drive thru pojawi się w Kaliszu

– Nowe karetki z medykami pobierającymi wymazy na obecność koronawirusa dedykowane będą mieszkańcom, nowym pensjonariuszom oraz personelowi domów pomocy społecznej – ze szczególnym uwzględnieniem placówek ze zmianowym trybem pracy. A wszystko po to, by najbardziej zagrożone koronawirusem grupy badać jeszcze sprawniej i prewencyjnie – mówi wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

W naradzie z przedstawicielami sił zbrojnych uczestniczyli także wicewojewoda wielkopolski Maciej Bieniek, wojewódzki inspektor sanitarny Jadwiga Kuczma-Napierała oraz dyrektorzy i pracownicy wydziałów urzędu. Spotkanie w dużej mierze poświęcone zostało ustaleniom harmonogramu pracy wojskowych karetek wymazowych, które jeszcze w tym tygodniu wyjadą do wielkopolskich domów pomocy społecznej i wesprą 14 działających już karetek systemowych. Osiem pojazdów uruchomionych zostanie w ramach wydzielanych z sił zbrojnych – decyzją ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka – Zespołów Interwencji Kryzysowej.

To jedna z ważniejszych decyzji podjętych podczas dzisiejszej narady wojewody wielkopolskiego z pułkownikiem Rafałem Miernikiem, dowódcą 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Drive-thru z Krotoszyna do Kalisza

Punkt poboru wymazów w Krotoszynie ma funkcjonować do najbliższej środy. W porozumieniu z wojewodą wielkopolskim Łukaszem Mikołajczykiem żołnierze WOT przeniosą go do Kalisza. Tam drive-thru miałby rozpocząć pracę od przyszłego poniedziałku – 11 maja.