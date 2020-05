Centrum Testowe Covid-19 drive thru w Krotoszynie. Kolejne powstanie w Kaliszu. ZDJĘCIA + FILM

W konferencji udział wzięli m.in. wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk dowódca 12 Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej pułkownik Rafał Miernik, starosta krotoszyński Stanisław Szczotka, czy burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek.

- Mocno zaakcentuję to, że mamy w tej chwili 12 karetek wymazowych, czyli tych, które jeżdżą do osób z podejrzeniem koronawiruse i pobierają wymazy. Do tego zrobiliśmy do tej pory w Wielkopolsce ponad 30 tys. testów. 12 karetek wymazowych, ale jest to pierwszy tego typu punkt pobrań drive thru, wspólnie z Wojskiem Obrony Terytorialnej. Chcę to mocno zaakcentować, że nasze działania w Wielkopolsce bardzo mocno opierają się na współpracy z Wojskiem Obrony Terytorialnej, zarówno tutaj dzisiaj, jak w DPS-ach, jak w szpitalu w Wolicy, gdzie Wojska Obrony Terytorialnej pomagały nam tworzyć tzw. strefy "brudną" i "czystą". Przewoziły pacjentów DPS-ów, czy też kaliskiego Salusa, do poszczególnych szpitali oraz pomagają w DPS-ach. Ta pomoc jest nieoceniona. I tutaj ogromne podziękowania dla ministra obrony terytorialnej pana Mariusza Błaszczaka za tą przychylność i za to zaangażowanie wojsk w nasze działania. Dzisiaj tutaj inauguracja, natomiast planujemy również ten drive thru w innych miejscach, w innych powiatach w Wielkopolsce - tłumaczył wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, dodając, że robią oni wszystko, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa w Wielkopolsce. Tłumaczył, że w Wielkopolsce sytuacja jest opanowana, są 2 szpitale jednoimienne, jest izolatorium i są rozmowy o utworzeniu kolejnego izolatorium i kolejnego szpitala jednoimiennego. - Jest to proces, do którego się przygotowujemy, natomiast w tej chwili w tym największym szpitalu w Wielkopolsce, czyli szpitalu im. Strusia w Poznaniu mamy ponad 300 łóżek wolnych, do tego wolne łózka w Wolicy, więc ten kolejny jest proces przygotowawczy. Chcemy być przygotowani na wypadek kolejnych zarażeń w Wielkopolsce. Do tego 9 laboratoriów, które funkcjonują w Wielkopolsce, ponad 1 tys. próbek wymazów dziennie sprawdzanych. Rozpoczynaliśmy, od 50-60, w tej chwili 1 tys. Rekordy to ponad 2 tys. próbek dziennie - dodał. Mówił również, że planowane jest uruchomienie kolejnych karetek wymazowych i podziękował żołnierzom WOT, inspekcji sanitarnej i samorządowcom.