Chciałbym, aby biblioteka była miejscem, gdzie wszyscy chcą spędzać czas - wywiad z Robertem Kuciński, dyrektorem MBP w Kaliszu

To niełatwy czas dla dyrektorów instytucji kultury. Przyszło Ci objąć funkcję dyrektora biblioteki w niełatwym okresie.

Rzeczywiście, epidemia kompletnie zmienia moją początkową strategię działań. Zamiast skupić się na tym, aby poznać lepiej załogę oraz bibliotekę, jej dobre i złe strony, i starać się wprowadzać swoje pomysły, to muszę poświęcić się organizacji pracy, aby utrzymać ciągłość jej działania, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom. To o tyle trudne, że kaliska biblioteka ma administrację, bibliotekę główną i aż 10 filii. Ponadto instytucja nie miała wypracowanych form komunikacji on-line.

Jak wygląda praca biblioteki w czasach zarazy?

Staramy się łączyć pracę w administracji oraz w filiach z pracą zdalną, aby pracownicy nie musieli przebywać ze sobą w jednym pomieszczeniu. Wprowadziliśmy również system rotacyjny. W filiach trwa przegląd księgozbioru, sprawdzanie, czy nie ma podwójnych lub potrójnych egzemplarzy, czy nie ma jakichś zniszczonych lub niepotrzebnych już książek. Pozwoli to na oczyszczenie biblioteki i uwolnienie miejsca w niewielkich filiach, aby uzyskać większy komfort w korzystaniu z księgozbioru. Mamy jeszcze sporo książek z darowizn, które nie zostały skatalogowane, wprowadzone do elektronicznego rejestru. Taką sytuację mamy np. w filii nr 16, gdzie doszło do zniszczenia księgozbioru w wyniku wybuchu bankomatu. Dopiero niedawno odebraliśmy bibliotekę po remoncie i wprowadzamy do systemu zarówno te książki, które zostały oczyszczone z pyłu, jak i te, które zostały bibliotece podarowane przez kaliszan. Aktywnie działamy na naszym profilu na Facebooku. Bibliotekarze są bardzo kreatywni m.in. tworzą teatrzyk kamishibai i kukiełkowy, wideoblogi recenzencki oraz prezentacji zbiorów specjalnych, czytają bajki oraz pokazują, jak zrobić pomysłową zakładkę do książki lub ozdobę na Wielkanoc. Przede wszystkim promują e-booki z platformy IBUK Libra, do której kody można zdobyć kontaktując się mailowo z Biblioteką Główną oraz Filią nr 4.