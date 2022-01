Chłopiec ugodzony nożem w jednym z mieszkań przy ulicy Zamkowej w Kaliszu. Prawdopodobnie zaatakowała go matka

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek, 27 stycznia około godziny 7.00 w jednym z mieszkań przy ul. Zamkowej w Kaliszu.

- Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że w wynajmowanym przez 33-latkę mieszkaniu doszło do ugodzenia nożem 8-letniego chłopca. Prawdopodobnie zrobiła to jego matka. Zarówno chłopiec jak i 33-latka, która również ma rany cięte zostali przetransportowani do kaliskiego szpitala. Matka jest w naszej dyspozycji. Czynności w tej sprawie trwają – mówi komisarz Witold Woźniak z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.