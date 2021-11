Chryzantemy. Zaprogramowane tak, żeby rozkwitnąć dokładnie na Wszystkich Świętych. ZDJĘCIA

Produkcja chryzantemy zaczyna się w połowie lipca. Proces jest dość długi i wymagający.

Aby kwiaty zakwitły akurat na Wszystkich Świętych, roślina musi być zatem „zaprogramowana”.

- Możemy tak naprawdę wysterować chryzantemy na konkretny okres, czyli na Wszystkich Świętych. Programujemy ją zatem na 1. listopada. Oczywiście programowanie zależy od odmiany, ale polega ono na skracaniu jej dnia. Chryzantema nie może mieć więcej dnia niż 12 godzin. Żeby ładnie zainicjowała pąki i zrobiła ładny kwiat, to powinna mieć mniej niż 12 godzin dnia i więcej nocy. A robimy to po prostu przykrywając ją z jednej strony czarną folią, a z drugiej biała, żeby odbijała światło. Zwróćmy też uwagę, że to jest lato, temperatury po 30 stopni i to jest też trudne, żeby ich nie ugotować – opowiada Kamila Rybarczyk.