CKE podała wytyczne dotyczące przeprowadzenia matury i egzaminu ósmoklasisty

- Obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. - Konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. - Obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający. - Konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora. - Wdrożenie wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. - Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. - Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, albo sama jest objęta kwarantanną. - Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

- Myślę, że kłopotliwe może okazać się samo przybycie uczniów do szkoły. Około 370 osób będzie musiało pojawić się o tej samej porze pod szkołą. Rozważam już różne możliwości i myślę, że nauczyciele będą odpowiednio grupować uczniów pod szkołą, zanim do niej wejdą. Podobnie przy wyjściu - będziemy wypuszczali maturzystów małymi grupami, aby nie tworzyć zbyt dużego tłoku - tłumaczy.

Andrzej Kaczmarek, dyrektor Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu zwraca uwagę na kwestię dotarcia maturzystów na określoną godzinę do szkoły. Zaznacza, że w tym roku w ZSH do matury jednego dnia będzie przystępowało prawie 400 uczniów.

- Musimy dokładnie zapoznać się z obszernymi wytycznymi. Egzaminy muszą zostać przeprowadzone zgodnie z nimi. Będziemy musieli wymierzyć odległości i pewnie zagospodarować więcej miejsc, ponieważ na sali i w auli zmieści się mniej uczniów. Ponadto będzie musiało być zaangażowanych więcej nauczycieli w przeprowadzenie egzaminu - mówi dyrektor ZSH.

Podobnie, Karol Seifert, dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu zwraca uwagę na kwestie wpuszczania uczniów do szkoły.

- Należało będzie zastosować się do kwestii bezpieczeństwa sanitarnego, czyli wyposażyć w płyny, zdezynfekować pomieszczenia. Kluczowa jest kwestia wpuszczania uczniów do szkoły i losowania numerków, by nie tworzyć tłumów pod salami. Być może będzie taka możliwość, żeby zrezygnować z losowania. Jeśli chodzi i wpuszczanie maturzystów do budynku, to będzie trzeba zastosować pewną przepustowość. Szkoła ma trzy wejścia, będziemy organizowali to w ten sposób, że jednym będą wchodzić, innym wychodzić - przyznaje Karol Seifert.