CKiS w Kaliszu zaprasza na koncert karnawałowy "Nastroje i nas troje"

Prym w programie wiedzie muzyczne małżeństwo Anny i Romulada Spychalskich, podbijające (solo i w duecie) od dziesięciu lat polskie i zagraniczne estrady koncertowe. Anna jest wokalistką specjalizującą się w interpretacjach musicalowych songów oraz evergreenów światowej muzyki pop, zaś Romuald śpiewa nie tylko arie i duety operowe oraz operetkowe, czy też słynne pieśni neapolitańskie, ale również współczesne piosenki wymagające głosu o szerokiej skali. Odmienne klimaty wprowadza do koncertu saksofonista Adam Wojtasik. Solistom towarzyszy Marcin Janiszewski, pianista i akordeonista poruszający się z równą swobodą po obszarach muzyki klasycznej, co jazzowej i rozrywkowej. W programie koncertu karnawałowego znajdą się się takie utwory jak: "Caruso", "Moja mam z miasta Yokohama" – duet z operetki "Wiktoria i jej huzar", "Tak całkiem bez dziewczątek" – aria hrabiego Boni z opt. "Księżniczka czardasza", "Besame mucho", "Quando, quando", "I Will Always Love You”, "Hallelujah" czy "Volare".