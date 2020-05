Co jeść, by wzmocnić pamięć i koncentrację? Sprawdź dietę dla maturzysty

Przygotowaniom do egzaminów towarzyszy zawsze stres oraz przemęczenie organizmu. Nieprzespane noce i długie godziny nauki mogą przyczynić się do osłabienia koncentracji. W takich sytuacjach uczniom zdarza się sięgać po wysokoenergetyczne napoje lub duże ilości kawy, co w konsekwencji doprowadza do dodatkowych problemów ze zdrowiem.

- W trakcie nauki do matury, zamiast niezdrowych używek, warto zadbać o odpowiedni jadłospis oparty na zbilansowanych i pełnowartościowych posiłkach. Ich przygotowanie nie musi być skomplikowane ani czasochłonne – zaleca Katarzyna Majewska, dietetyk z Naturhouse.

Dieta podczas nauki

W czasie zwiększonego przemęczenia i silnego stresu organizm wymaga właściwej opieki. Niezbędne jest zatem dostarczanie wraz z pożywieniem cennych witamin i minerałów, których niedobory przyczyniają się do spadku energii. Niewystarczająca ilość witamin z grupy B może wywołać rozdrażnienie i kłopoty ze snem. Deficyt witaminy C osłabia układ odpornościowy. Dodatkowo ciągłe zdenerwowanie i napięcie przed egzaminem powoduje zwiększoną produkcję wolnych rodników w organizmie. Aby temu zapobiec w diecie ucznia powinno być dużo owoców – zwłaszcza cytrusów. Pamiętajmy też o takich produktach, jak otręby pszenne, warzywa strączkowe (fasola, groch, bób) czy ciemnozielone (papryka, ogórek, brokuły, groszek), które mogą pełnić rolę przekąsek podczas nauki. Nieoceniony wpływ na kondycję umysłu będą miały kwasy omega 3, zawarte m. in. w rybach czy orzechach włoskich.