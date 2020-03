Colian przekaże 50 tysięcy maseczek dla szpitala w Kaliszu

- Wszyscy stanęliśmy w obliczu sytuacji, która wymaga od nas zjednoczenia i zdecydowanego działania. Colian to firma rodzinna, w której największą wartością jest człowiek. Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy pokazują, że siłą naszej firmy są ludzie. Nasz zespół nie raz udowodnił, że stać go na wiele. Tak jest i tym razem. Teraz najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa tym, którzy stoją na pierwszej linii w walce z pandemią. Wspieramy środowisko medyczne, ale nie zapominamy także o lokalnych inicjatywach. Stańmy na wysokości zadania i zadbajmy o siebie nawzajem. Bądźmy razem! - powiedział Jan Kolański, prezes zarządu Colian sp. z.o.o.

To nie jedyne wparcie, na jakie mogą liczyć kaliszanie. Colian dołączył także do akcji, zainicjowanej przez Prezydenta Klubu Motocyklowego Iskra MC Poland, na rzecz kaliskiej stacji krwiodawstwa. W punkcie poboru krwi, zorganizowanym spontanicznie w siedzibie klubu, krwiodawcom rozdawane będą słodycze Colian. Produkty przekazane przez firmę trafiły także do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu. Spółka nie wyklucza wsparcia innych inicjatyw pomocowych. Trwają w tej sprawie konsultacje.