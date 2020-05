Coraz więcej dzieci musi nosić okulary. Jak prawidłowo dbać o wzrok?

Szacunki mówią, że prawie połowa uczniów szkół średnich cierpi na krótkowzroczność i zespół suchego oka. To efekt złych nawyków już od dzieciństwa - zamiast układania klocków, włącza się maluchowi bajkę. Dziecko przez dłuższy czas skupia oko na jednym punkcie. Oko skupione na jednym obrazie, męczy się, męczą się mięśnie oka, dziecko mniej mruga, spojówki są zaczerwienione, co przekłada się na osłabianie widzenia.

Co także istotne, współczesne dzieci spędzają większość swojego życia w zamkniętych pomieszczeniach - w żłobkach, przedszkolach, szkołach, na zajęciach dodatkowych lub w domach. To znaczna różnica w porównaniu z czasami, gdy po powrocie ze szkoły dzieciaki spędzały czas z rówieśnikami na podwórku. Ewolucyjnie nasz narząd wzroku skupiał się raczej na widzeniu przedmiotów w dali, nie zaś bliży. Tymczasem w szkole i w domu zasięg widzenia ograniczają cztery ściany, zabawki, ekrany i książki.

W przypadku młodszych dzieci naszą uwagę powinno zwrócić mrużenie oczu podczas spoglądania w dal, znaczne przysuwanie się do telewizora w czasie oglądania bajki, a nawet kłopoty z koordynacją ruchową. Niechęć malucha do rysowania, układania puzzli czy zabaw, związanych z dostrzeganiem wielu szczegółów może wynikać z dalekowzroczności.

Gałka oczna rozwija się wraz z rozwojem dziecka, dlatego kondycja jego wzroku może się dynamicznie zmieniać. Pierwszy raz wzrok niemowlęcia powinien być sprawdzany zaraz po urodzeniu. Kolejne kontrole powinny odbywać się odpowiednio w wieku 4, 9 i 30 miesięcy, następne w każdym kolejnym roku. Należy pamiętać, że u małych dzieci występuje nadwzroczność fizjologiczna. Wynika to z faktu, że ich gałki oczne jeszcze rosną i do ok. 3. roku życia są mniejsze niż oczy osób dorosłych.

Według specjalistów, także patrzenie na tablicę jest korzystniejsze niż patrzenie do zeszytu, ponieważ mięśnie oka nie są tak napięte. Kolejne rekomendowane przez specjalistów ćwiczenie też można wprowadzić na lekcji. Chodzi o to, aby przy każdym odwracaniu kartki książki lub zeszytu, dzieci spojrzały przez chwilę daleko.

Wraz ze wzrostem oka i wydłużaniem się osi gałki ocznej ta wada się zmniejsza i w prawidłowych warunkach dochodzi do stanu równowagi między mocą układu optycznego a długością oka. Jednak nie u wszystkich dzieci i nie zawsze.

Zdarza się, że przerost gałki ocznej, w połączeniu z innymi czynnikami, prowadzi do krótkowzroczności lub też pomiędzy oczami dziecka występują różnice w widzeniu. Wówczas malec jednym okiem widzi całkiem dobrze, w drugim zaś rozwija się wada. Z czasem obraz ze słabszego oka jest przez mózg ignorowany i odrzucany, co z kolei prowadzi do tzw. niedowidzenia z nieużywania. Wtedy dziecko tak naprawdę patrzy jednym okiem, choć często samo o tym nie wie. Jeżeli do ok. 8. roku życia nie zostanie podjęte leczenie korekcyjne, stan się utrwala i, niestety, nie ma możliwości zaktywizowania słabego oka w przyszłości.