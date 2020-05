Czy Kalisz jest przygotowany na klęski żywiołowej?

Radny PiS zwraca się z pytaniem do prezydenta Kalisza czy podległe mu służby są przygotowane do zapobiegania skutkom suszy, powodzi, pożaru i innych klęsk żywiołowych.

- Akurat obecny czas nie jest najlepszy do sprawdzania przygotowania do takich działań. Przeciwdziałanie skutkom obecnej epidemii bardzo mocno nas wszystkich obciąża. Obserwując jednak działania naszych służb w sytuacjach różnych zagrożeń, a także w obecnych działaniach związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa, nie można mieć zastrzeżeń do ich profesjonalizmu i przygotowania - odpowiada włodarz.

Przyznaje, że na bardzo wysoką wodę miasto nie jest przygotowane. Ale w dużej mierze zabezpieczyć ma nas zbiornik Wielowieś Klasztorna.

- Ale ten zbiornik najpierw należy wybudować. Jednak i wtedy dla zabezpieczenie przed taką wodą Rajskowa i Piskorzewia potrzebne będzie wybudowanie wałów na ujściowym odcinku Swędrni i na wodach opływających Piskorzewie - wyjaśnia Krystian Kinastowski.