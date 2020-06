Czy Miasto Kalisz dofinansuje "łapacze deszczu"?

Jednocześnie podkreśla, że jednym ze skutecznych i przyjaznych dla środowiska sposobów na zagospodarowanie wód opadowych jest wysiewanie łąk kwietnych, a w bieżącym roku powstały w mieście już dwie takie. Dodaje, że ruszył też nowy program dla mieszkańców "Kalisz (za)kwitnie", którego celem będzie założenie przyulicznej

łąki kwietnej przylegającej do posesji.

Dodaje, że opracowanie programu zagospodarowania wód opadowych dla miasta Kalisza zostało przekazane do realizacji przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. A w planie adaptacji do zmian klimatu do roku 2030 będą opracowywane i systematycznie wdrażane działania polegające m.in. na zwiększeniu retencji korytowej rzek i cieków, wprowadzaniu rozwiązań służących opóźnieniu odpływu wód opadowych i celowym zatrzymaniu wód w miejscu opadu.