Czy wiecie, które budynki w Kaliszu i w okolicach są dawnymi fabrykami? ZDJĘCIA

Archiwum Państwowe w Kaliszu udostępnia bezpłatnie wersje elektroniczne swoich publikacji. Są wśród nich m.in. "Więzienie kaliskie 1846-2015", "Kaliska Policja i policjanci w okresie II Rzeczypospolitej" oraz "Fabryki Kalisza i okolic 1815-1989".

Ta ostatnia książka jest pokłosiem współpracy Archiwum Państwowego w Kaliszu z Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz dopełnieniem wystawy czasowej "Architektura przemysłowa miasta Kalisza i okręgu kaliskiego w archiwaliach". Ukazała się w 35. rocznicę istnienia Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku i 65. rocznicę istnienia Archiwum Państwowego w Kaliszu.

Publikacja ukazuje przemysł Kalisza i okolic w tle wydarzeń politycznych i gospodarczych lat 1815-1989. Składa się z dwóch części: rysu historycznego autorstwa dr. Jarosława Dolata oraz archiwaliów z zasobu APK - planów i projektów starych fabryk wraz ze współczesnymi fotografiami tych miejsc. Rys historyczny obejmuje następujące części: "Okres przedprzemysłowy (do 1815 r.)"; "Od pierwszego pchnięcia do stagnacji (do połowy XIX w.)"; "Ku drugiemu pchnięciu (do końca XIX w.)"; "Impet i katastrofa (do 1918 r.)"; "Okres międzywojenny"; "Pod okupacją niemiecką"; "Przemysł w okresie Polski Ludowej".