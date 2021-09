Daniel Spaleniak wystąpi w Akceleratorze Kultury w Kaliszu

- Dla mnie te utwory to jak zapiski z pamiętnika. Wkładam w nie dużo emocji - mówi kaliszanin Daniel Spaleniak.

Do tej pory wydał 4 albumy. Jego utwory trafiły do 10 różnych amerykańskich seriali, między innymi do "Ozark" Netflixa, "Elementary" CBS, "The Path" Hulu, "Good Behavior" TNT, czy "Shooter" USA Network. Muzyk zagrał na tak kultowych festiwalach jak Opener, OFF Festiwal, Halfway” czy Soundrive, nagrał też sesję dla legendarnej stacji radiowej KEXP z Seattle.

- Daniel Spaleniak wykonuje muzykę z pogranicza rocka, bluesa i folku. To bardzo ciekawy muzyk, a swoją twórczością zachwycił producentów filmowych - mówi Piotr Bigora, dyrektor Wieży Ciśnień.

Na scenie towarzyszyć mu będzie Tomasz Merńca - skrzypek, kompozytor i producent muzyczny, twórca muzyki z pogranicza ambientu i muzyki eksperymentalnej. Występ dopełnią podkręcające klimat projekcje świetlne. Występ Daniela Spaleniaka to kolejny koncert organizowany przez OKP Wieża Ciśnień w ramach cyklu "Ciśnienie na muzykę".