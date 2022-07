Dark Leaves wystąpią na placu Rozmarek w Kaliszu

Muzyka Dark Leaves to połączenie takich gatunków jak blues, folk, rock z orientalnymi i psychodelicznymi elementami. To co odróżnia kapelę to oryginalne instrumentarium - akustyczną gitarę wzbogacają takie instrumenty jak gitara rezofoniczna, lap steel guitar, mandolina, banjo i perkusjonalia, które zastępują klasyczną perkusję.

- Usłyszycie akustyczne, orientalne brzmienia zakorzenione w bluesie, folku oraz wielobarwne instrumentarium, takie jak banjo, mandolina, gitara hawajska i afrykańskie bębny - zachęca Leszek Ziąbka ze stowarzyszenia Pro Kalisia.

Zespół tworzą: Wiktoria Tabak (wokal), Marcin Zawilski (gitara akustyczna, hawajska, rezofoniczna, elektryczna), Szymon Musiał (gitara akustyczna, mandolina), Kamil Nowakowski (banjo, ukulele), Grzegorz Kosowski (bas), Jarosław Wyka (perkusjonalia) i Łukasz Pietrzak (harmonijka).

