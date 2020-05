Dawne więzienie w Kaliszu przekazane Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

- Jest to dla nas bardzo ważny dzień. Rozpoczynamy nową erę kształcenia służb penitencjarnych w Kaliszu. Architektura obiektu jest korzystna, a kształcenie w obszarze penitencjarnym może być tu realizowane w sposób praktyczny, czytelny, dzięki czemu zwiększamy jego profesjonalizm. Obiekt po Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej wraz z dawnym zakładem karnym to kontynuacja tradycji edukacyjnych w zakresie więziennictwa - powiedział płk dr Marcin Strzelec, rektor-komendant Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. - Będziemy poszerzać zakres kształcenia i badań, poza kształceniem więzienników prowadzimy kursy i szkolenia, planujemy także kolejne formy studiów.

- Budynek, który był problemem dla miasta, stanie się wizytówką Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki. Z pewnością będzie ją wyróżniał na tle innych uczelni. Mam nadzieję, że obiekt zabytkowy, jakim jest dawny zakład karny , który znajduje się już w rękach służb więziennych, będzie przypominał o bogatej, ponad 100-letniej historii więziennictwa w Polsce - powiedział prezydent Krystian Kinastowski. - Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przekazania obiektu.

Obiekt stanowi własność Skarbu Państwa. Jego przekazanie było możliwe dzięki zarządzeniu Wojewody Wielkopolskiego. Zgodę wyraził również wielkopolski konserwator zabytków z uwagi na wpis obiektu do rejestru zabytków.

Władze uczelni zapewniają, że będą dbać o aspekt historyczny i społeczny obiektu. Będzie on otwarty dla mieszkańców. Wkrótce na terenie dawnego zakładu karnego rozpoczną się prace mające na celu odtworzenie instalacji, odświeżenie i przygotowanie go do zajęć praktycznych w obiektach typowo więziennych.

Władze uczelni liczą na rozpoczęcie kształcenia w obiekcie jeszcze w tym roku. Wartość przekazanej dziś nieruchomości wynosi blisko 2,7 mln zł.