Dlaczego rzeka Prosna w Kaliszu zrobiła się zielona? ZDJĘCIA, WIDEO

26 września obchodzimy Święto Rzek. Z tej okazji na swoim fanpage’u grupa "Prosna od źródeł" zamieściła film, na którym widać rzekę Prosnę w bardzo zmienionej szacie.

- W dniu Święta Rzek zamieszczamy niechlubny przykład z kaliskiego podwórka! To nie powinno mieć miejsca, ale tak kolejny sezon wygląda wypływająca z zalewu w m. Szałe rzeka Trojanówka niosąca dalej swe wody do Prosny! Podobnie może wyglądać rzeka Prosna poniżej planowanej zapory w Wielowsi! To jest dramat! Czy ktoś w końcu zrobi z tym porządek i doprowadzi ten zbiornik do poprawnego stanu?! Co Na to Wody Polskie ?! Panie pośle Mariuszu Witczak, jest okazja zrobić coś w końcu wymiernego dla swojego regionu! - grzmią aktywiści z "Prosny od źródeł". Informację ślą także do wiadomości oficjalnego profilu miasta - "Kalisz. Dopisz swoją historię" oraz WWF Polska Wolne Rzeki.