Dłuższy czas na złożenie PIT. "Skarbówka" daje nam dodatkowy miesiąc

Złożenie PIT i zapłata podatku do 31 maja nie będzie się wiązała z sankcjami ze strony administracji skarbowej.

To ważne szczególnie dla osób prowadzących działalność gospodarczą – te bowiem muszą samodzielnie wypełnić i przesłać zeznanie do urzędu skarbowego.

Pozostali podatnicy rozliczający się na drukach PIT-37 i PIT-38 (m.in. dochody z umów o pracę, dzieła, zlecenia, zysków kapitałowych) od 15 lutego mają już dostęp do automatycznie przygotowanego zeznania w usłudze Twój e-PIT. Już teraz można je zmodyfikować, albo zatwierdzić bez zmian i wysłać elektronicznie w kilku kliknięciach. W przypadku braku aktywności zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia. O ewentualnej konieczności dopłaty podatku urzędy skarbowe będą informować poszczególne osoby w maju.

Gdyby okazało się, że automatyczne zeznanie trzeba skorygować, to można to zrobić po 30 kwietnia zarówno w usłudze Twój e-PIT lub w e-Deklaracjach, jak też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu. Do 31 maja korygując zeznanie można również dodać lub zmienić organizację pożytku publicznego, której przekażemy 1% naszego podatku.