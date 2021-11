Dni Honorowego Krwiodawstwa. Kaliscy krwiodawcy odznaczeni. ZDJĘCIA

W środę kaliscy krwiodawcy odebrali odznaki za swój cenny dar. Za ofiarność dziękował im prezydent Krystian Kinastowski

- Drodzy krwiodawcy, dzisiaj ci z Was, którzy mogą pochwalić się znaczącą ilością oddanej krwi, otrzymali wyróżnienia. Z pewnością jest to dla Państwa powód do dumy i radości. Chociaż najwięcej niesie jej zapewne poczucie satysfakcji z pomagania innym. Szanowni Państwo, dziękuję Wam za to, co robicie. Honorowe oddawanie krwi to piękna idea. Jestem dumny, że w naszym mieście jest tak wielu krwiodawców. Wszystkiego dobrego! - mówił prezydent Krystian Kinastowski.